Milli Güreşçi Taha Akgül başarılarının yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. Taha Akgül geçtiğimiz gün Bianka Cekusz ile dünya evine girdi. Milli güreşçinin düğün fotoğraflarının paylaşılmasının ardından eşinin hayatı merak konusu oldu. Peki, Bianka Cekusz kimdir? Bianka Cekusz nereli? Bianka Cekusz Türk mü? Bianka Cekusz Instagram hesabı!

Bianka Cekusz kimdir? sorusu Taha Akgül'ün düğünü üzerine yoğunlukla araştırıldı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi. Ankara'da düzenlenen düğünde Akgül'ün eşi Bianka Cekusz güzelliğiyle herkesi büyüledi. Peki, Bianka Cekusz kimdir? Bianka Cekusz nereli? Bianka Cekusz Türk mü? Bianka Cekusz Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

BİANKA CEKUSZ KİMDİR?

Bianka Cekusz, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül ile Ankara'da düzenlenen düğünde hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

BİANKA CEKUSZ NERELİ?

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi. Bianka Cekusz, Macaristan kökenlidir.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.