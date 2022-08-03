Bezmialem Vakıf Üniversitesi Burs İmkanları

Bezmialem Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Bezmialem Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Bezmialem Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Bezmialem Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

ÖSYM Bursları/İndirimleri

Tam Burslu: ÖSYM kılavuzu'nda burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

%50 ÖSYM İndirimli: ÖSYM kılavuzu'nda %50 indirimli olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim uygulanır.

%25 ÖSYM İndirimli: ÖSYM kılavuzu'nda %25 indirimli olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim uygulanır.

ÖSYM bursları / indirimleri eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder.

Üniversitemizde veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre üniversitemizin burslu/indirimli programlarına yerleşmeleri halinde, yerleşmiş oldukları burslu/indirimli statülerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Derece Bursları

ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösterip Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere tanınan burstur. Ayrıca bu burstan Üniversitemizde veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanlar yararlanamazlar. Derece bursunun ne miktarda sağlanacağı Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44' de düzenlenen lisans eğitimi için öngörülen (zorunlu hazırlık dahil) normal öğrenim süresi boyunca, bursa hak kazandıkları dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden ve öğrencinin başarı durumundan etkilenmeden, her yıl dokuz ay süreyle verilir. Derece Bursu kayıt dondurma durumunda kesilir, öğrencinin Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde eğitimine dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder.

(Ek yerleştirme ile kayıt olanlar hariç)

Yerleştirildiği puan türünden;

ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösterip Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere derece bursu verilir. ( Ek yerleştirme ile kayıt olanlar hariç) Derece bursunun ne miktarda sağlanacağı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek YKS tercih döneminde web sayfamızda ilan edilir ve tanıtım masalarımızda bilgilendirme sağlanır.

Destek Bursu

Yeni kayıt olan öğrencilere, destek bursu talebini beyan ettiği ve belgelediği takdirde ihtiyaç durumuna bakılarak belirli oranlar ile destek bursu verilebilir (üniversite bütçesinin uygun olması halinde). Süresi içerisinde yapılmayan destek bursu başvuruları kabul edilmez. Burs başvuruları web sitesi üzerinden online olarak yapılır. Ayrıca ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilir. Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmeyen başvurular işleme konulmaz. Öğrenci İşleri Direktörlüğünce hazırlanan rapor burs komisyonu tarafından değerlendirilir ve kararlaştırılır. Verilen destek bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi kapsar ve burs komisyonu tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresi kadar geçerlidir.

İlk Tercih İndirimi

Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %10 indirim uygulanır. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra Üniversitemiz programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye %10 "İlk Tercih" İndirimi uygulanacaktır. Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrenciler ilk tercih indiriminden faydalanamaz.

Kardeş İndirimi

İlgili akademik yılda kardeş olan öğrencilerin her birine ödenmesi gereken ücret üzerinden %10 indirim sağlanır.

Peşin Ödeme İndirimi

Öğretim ücretinin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere ödeyeceği ücret üzerinden %5 indirim yapılır.

Spor Bursu

Sporcu bursuna;

a) Olimpiyat oyunlarına katılmış olan sporcular ve Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ferdi ve takım olarak ilk üçte yer alan sporcular,

b) Branşında son üç sene içerisinde Milli olmuş sporcular ile 1. ve 2. Lig takımlarının Paf/Genç/Yıldız takımlarında, resmi müsabakalarda yer almış sporcular,

c) Türkiye Bölgesel, Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak ilk üçte yer alan sporcular,

d) Branşında üniversite adına müsabakalara katılarak yüksek performans gösteren ve üniversite takımını bulunduğu klasmandan bir üst klasmana yükselmesini sağlayan sporcular ile en üst klasmanda ilk üç dereceye giren sporcular başvurabilir.

Hangi branşlara burs verileceği ve diğer tüm detaylı bilgiler için Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile görüşmeniz ve spor bursu sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda o yılki akademik durumuna bakılarak bir sonraki eğitim öğretim yılı geçerli olmak kaydıyla üniversitemiz burs yönergesi esaslarına göre akademik başarı bursu verilebilir. Üniversitemiz bölüm/programlarında; öğrenci sayısı 20-50 arasında ise sınıf 1.sine (bir öğrenciye), öğrenci sayısı 51-100 arasında ise sınıf 1.si ve 2.sine (ilk iki öğrenciye), öğrenci sayısı 101 ve üzerinde ise sınıf 1.si, 2.si ve 3.süne (ilk üç öğrenciye), bir sonraki akademik yılda diğer tüm burs ve indirimler düşüldükten sonra ödemesi gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinci öğrenciye %20, ikinci öğrenciye %15, üçüncü öğrenciye %10 oranında, eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilmek üzere akademik başarı bursu verilebilir. Üniversitemiz bölüm/programlarında ÖSYM tam burslu öğrencilere ise; Sınıf mevcuduna göre elde ettikleri burs oranının dörtte biri akademik başarı bursu olarak verilebilir. ÖSYM Tam burslu öğrenciler için Akademik Başarı Bursları yıl içinde üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit halinde ödenir.

Akademik Başarı Bursu elde edebilmek için, bütünlemeye kalmamış olmak, ilgili yılda disiplin cezası almamış olmak, yıllık ağırlıklı not ortalaması (YANO) 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olmak ve 100'lük sisteme, çevrildiğinde 80 ve üzerine sahip olmak, ilgili akademik yılda en az 58 AKTS'lik ders almış ve başarıyla tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrenciler ve kendi isteğiyle ya da yatay geçiş yolu ile üniversitemizden ayrılan öğrenciler bu burstan yararlanamazlar. Akademik başarı bursuna hak kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayan, kayıt sildiren veya herhangi bir sebep ile ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı indirim veya ödeme bir başkasına devredilemez. Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. %100 Destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.

NOT: Burs ve indirimlere ilişkin yukarıda belirtilen tüm hususlara ilişkin, üniversitemiz Burs Yönergesi Esaslarına göre işlem yapılır. Adayların tercih işlemlerini yapmadan önce Burs Yönergemizi detaylı incelemeleri ve sonrasında tercih işleminde bulunmaları gerekmektedir.

Öğrenci birden fazla indirim (ÖSYM, derece bursu ve peşin ödeme indirimi hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamındaysa sadece en yüksek oranlı indirimden yararlanır. İndirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. İndirim sıralaması; Önce ÖSYM indirimi uygulanır, ardından en yüksek indirim uygulanır, kalan tutara peşin ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanır. Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilmiştir.

Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içinde olan, kayıt yenilemeyen, kendi isteğiyle ya da yatay geçiş yolu ile üniversitemizden ayrılan öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan ve zorunlu hazırlık eğitiminde başarı sağlayamayarak ikinci kez hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler burslardan ve indirimlerden yaralanamazlar.