Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Bezmialem Vakıf Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli))

Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

?Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nin temelleri, Sultan II. Mahmud'un eşi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 1845 yılında atıldı. Döneminin en modern, donanımlı, batıyla eş düzeyde sağlık ve eğitim hizmeti sunan kurumu olma özelliğine sahiptir. Kurulduğu günden bu yana sağlık alanındaki hizmetini kesintisiz şekilde sürdüren Bezmiâlem, 2010 yılında üniversiteye dönüşerek bilgi birikimini akademik çalışma alanına taşıdı.

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, ulusal ve uluslararası camiada saygınlık kazanmış 700 akademisyeni ile Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde 3.200'ün üzerinde öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor.

Hastalıkların tedavisinde bitkilerin kullanılması ve etkilerinin araştırılmasını sağlayan Türkiye'nin ilk Fitoterapi Merkezi'ne ev sahipliği yapan kurumda, ayrıca öğrencilerinin gerçek hastalarla karşılaşma öncesinde her türlü senaryoya göre hazırlanan mankenler üzerinde çalışabilmelerini sağlayan Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı OSCE Salonları ve Beceri Laboratuvarı yer alıyor.

Üniversitemiz yaklaşık her 5 öğrencisine 1 akademisyen düşmesiyle ön plana çıkmaktadır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2 hastanesi ve ek hizmet binaları ile tüm öğrencilerin birebir pratik yapabileceği sayıda hastaya hizmet vererek ideal bir eğitim ortamı oluşturuyor.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nin, başta ABD'nin sağlık alanında önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins olmak üzere dünyanın sağlık alanında en saygın kuruluşlarının yer aldığı toplamda 35 ülkeden 82 üniversite ile iş birliği bulunuyor.