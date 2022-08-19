Oğuzhan Uğur'un sunduğu, BaBaLa TV kanalında Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Beyza Tufan'ın yönelttiği sorular gündem oldu. Beyza Tufan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Beyza Tufan kimdir? Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan kaç yaşında, nereli?

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, Mevzular Açık Mikrofon programının konuğu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelttiği sorularla gündem oldu. Beyza Tufan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Beyza Tufan kimdir? Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

BEYZA TUFAN'IN SORDUĞU SORU

Partisinin terör örgütü ile bağlantısı, özerk devlet talebi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak isteyip istemediğine ilişkin soruya kaçamak yanıt veren Gergerlioğlu, birçok seyirci tarafından tepkiye maruz kaldı. Sorulara yanıt vermemekle suçlanan Gergerlioğlu, sıkıştırıldığı konuda, "HDP'nin özerk bir devlet talebi olmadığını" söyledi.

ŞEHİT ANALARI SÖZCÜSÜ GERGERLİOĞLU'NU TERLETTİ

İşte sosyal medyaya damga vuran Beyza Tufan'ın sorduğu o soru:

"Bir milletvekili sıfatıyla karşımda olmanız benim için bir şey ifade etmiyor. Siz saçtığınız fitneyle insanların beyinlerine kurşun sıkıyorsunuz. Tutturmuşsunuz 40 senedir bir Kürt sorunu, Kürt meselesi... Binlerce insanın ölmesine neden oldunuz saçtığınız fitneyle. Ben size soruyorum; Kürt sorunu dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtler için ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda Kürtlere 10 katı ceza mı veriliyor? Vergi dairesine gittiğinizde 10 katı vergi mi alıyorlar? Kürt çocukları okumak istediğinde, üniversitenin kapısından mı çevriliyorlar? Bu ülkede çalışıp para kazanmak isteyen hangi Kürde devlet engel oldu? Meclis'e dönüp baktığımızda terör örgütüne bu kadar ilişikli bir parti olmanıza rağmen 50 vekille temsil hakkına sahipsiniz. AK Parti ve CHP'ye baktığımızda Kürt siyasetçiler var. İYİ Parti'de dahi Kürt siyasetçiler var. Her arenada temsil hakkınız var. Çözüm çözüm dediğiniz şey nedir? Siz partiniz adına soruyorum ben; HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu, özerk bir devlet kurmak istiyor mu istemiyor mu?"

BEYZA TUFAN KİMDİR?

Beyza Tufan, Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü ve Onursal Üyesidir. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Beyza Tufan Twitter'da oldukça etkili kullanıyor. Yaklaşık 80 bin takipçisi bulunan Tufan'ın, Son olarak katıldığı Mevzular Açık Mikrofon isimli programda sorduğu soruyla Türkiye'nin gündemine oturdu.