Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli? Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Beyza Şekerci hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Beyza Şekerci'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli? Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Beyza Şekerci hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Beyza Şekerci'nin hayatını araştırıyor. Peki, Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli? Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
BEYZA ŞEKERCİ KİMDİR?
Beyza Şekerci (d. 24 Eylül 1988, İstanbul), Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü mezunudur. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. ES-ES dizisindeki Dilşa karakteri için de şive dersleri almıştır. 2015'in Mayıs ayında oyuncu Engin Hepileri ile evlenmiştir.