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Beyza elendi mi? MasterChef Beyza elendi mi, Beyza kaçıncı oldu?

Beyza elendi mi? MasterChef Beyza elendi mi, Beyza kaçıncı oldu?
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Masterchef'te son 5'e kalarak büyük bir başarıya imza atan Beyza, şimdi de ilk 4'e kalabilmek için yarışıyor. Peki, Beyza elendi mi? MasterChef Beyza elendi mi?

Masterchef 2024'ün başarılı yarışmacılarından Masterchef Beyza, ilk 4'e kalmak için düello gecesinde rakibi Kerem ile mücadele etti. Peki, Beyza elendi mi? MasterChef Beyza elendi mi?

MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Beyza, ilk 4 finalist olmak için mutfakta ter döktü.

Zorlu gece sonrası 62 – 61 puanla 1 puanla Kerem mücadeleyi kazanantaraf oldu ve Beyza elendi.

Fransa'da doğup büyüyen 23 yaşındaki Beyza Aydın, aslen Konyalı. Lise döneminde aşçılık bölümüne gitmek isteyen ama kayıt yaptıramayan Aydın, liseden sonra Sigorta Bölümünden mezun oldu. Babası eski aşçı olan genç yarışmacı şu an Fransa'da pastacılık yapıyor.

İlk turda üç şeften de 'Evet' oyu alan Beyza Aydın, dördüncü grupta da en iyi yemeği yaparak ismini ana kadroya yazdırmayı başardı.

Beyza, MasterChef'te 5. oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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