Beytülmal kelimesi ne anlama geliyor? Beytülmal kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve kaç anlama sahip olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi tarafından araştırılan Beytülmal kelimesi ne demek? Beytülmal nedir? Beytülmal ne zaman kim tarafından kuruldu? Beytülmal ne için kuruldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Beytülmal ne anlama geldiği nelerde kullanıldığı kim tarafından kurulduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor Kökeni çok eskiye dayanan Beytülmal kurumu Hz. Muhammet (s.a.v) döneminde yapılan bağışların ya da malların yoksullara dağıtılması için ortaya çıkmış olan bir kurumdur. Sonrasında ise Beytülmal devlet hazinesi olarak görevini sürdürmüştür. Peki, Beytülmal nedir? Beytülmal ne zaman kim tarafından kuruldu? Beytülmal ne için kuruldu? Detaylar haberimizde...

BEYTÜLMAL NEDİR?

Beytülmal kelime manasından da ortaya konulmakla beraber başlangıçta mal evi olarak adlandırılmıştır. Daha sonra gelişen ekonomi ve büyüyen taşır, taşınmaz malların artmasıyla devlet hazinesi şeklinde bir kurum olarak işleyiş göstermiştir.

BEYTÜLMAL NE ZAMAN KİM TARAFINDAN KURULDU?

Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir dönemlerinde örneklemini gördüğümüz Beytülmal, sahâbe ile yapılan istişare sonrası vücuda getirilen ve fey gelirlerinin dağıtımı için kurulan divan teşkilatı ve adalet teşkilatı Hz. Ömer döneminde kurulan teşkilatlardandır.

BEYTÜLMAL NE İÇİN KURULDU?

Beytülmal, devlet hazinesi demektir. Hazreti Peygamber döneminde bağış amaçlı kurulmuştur. Halkın bağışlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması şeklinde kurulmuştur. Beytülmal; madenlerden gelen kiralar, toprak gelirleri ve halktan alınan vergilerle Devlet Hazinesi olarak değişmiştir