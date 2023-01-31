Beytülmal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beytü'l-mal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beytü'l-mal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne? İşte, Beytü'l-mal kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Beytü'l-mal kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Beytü'l-mal anlamı ne? Beytü'l-mal ne demek?
BEYTÜ'L-MAL NE DEMEK?
Beytü'l-mal, İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Ömer zamanında oluşturulmuştur. Arap-İslam Devleti'nin kuruluşundan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır. İ