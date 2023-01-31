Beytülmal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beytü'l-mal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beytü'l-mal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne? İşte, Beytü'l-mal kelimesinin anlamı!