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Beytülmal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne?

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Beytülmal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beytü'l-mal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beytü'l-mal ne demek? Beytü'l-mal anlamı ne? İşte, Beytü'l-mal kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Beytü'l-mal kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Beytü'l-mal anlamı ne? Beytü'l-mal ne demek?

BEYTÜ'L-MAL NE DEMEK?

Beytü'l-mal, İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Ömer zamanında oluşturulmuştur. Arap-İslam Devleti'nin kuruluşundan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır. İ

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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