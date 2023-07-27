Sanatçı Beytocan hakkında birçok farklı platformda yer alan iddialara göre Beytocan öldü mü? Ve Beytocan tiktok öldü mü? Soruları ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Beytocan sağlık durumu nasıl? "Beytocan öldü mü" iddiaları doğru mu?

Beytocan öldü mü? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan iddiaların gerçek olup, olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Özellikle tiktok platformu üzerinde yer alan videolar nedeniyle "Beytocan öldü mü?" iddiaları gündeme geliyor. Peki, Beytocan sağlık durumu nasıl? "Beytocan öldü mü" iddiaları doğru mu?

BEYTOCAN ÖLDÜ MÜ?

Beytocan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama internet üzerinde yer almıyor bu nedenle ünlü sanatçının son durumu hakkında net bir bilgi yok. Sosyal medya üzerinde yer almakta olan videoların ne derece doğru olduğu ise netlik kazanmış değil. Yapılacak olan açıklamalar ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

BEYTOCAN KİMDİR?

Beytocan,1 Ekim 1955 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğmuştur. Aslen Diyarbakırlıdır ve 65 yaşındadır. Sanatçının tam adı Beytullah Güneri'dir. 1991 yılında İsveç'e zorunlu bir şekilde gönderilen Beytocan Selami Şahin, Orhan Gencebay gibi ünlü isimler ile sanat yapmış Kürt kökenli bir sanatçıdır. Beytocan sadece ilkokul eğitimini tamamlayabildi.