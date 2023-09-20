Beytocan kimdir? Müzisyen Beytocan yaşıyor mu, nereli? Beytocan hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Beytocan kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Beytocan kimdir? Beytocan kaç yaşında, nereli? Beytocan hayatı ve biyografisi!

Beytocan kimdir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Beytocan mesleği ne, kaç yaşında? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Beytocan kimdir? Beytocan mesleği ne, kaç yaşında? Sorularını yanıtladık. Peki, Beytocan kimdir? Beytocan kaç yaşında, nereli? Beytocan hayatı ve biyografisi!

BEYTOCAN KİMDİR?

Beytocan yada gerçek adı ile Beytullah Güneri olarak da bilinmektedir. Beytocan 1955 yılında Silvan, Diyarbakır'da dünyaya geldi. Beytocan Kürt sanatçı ve söz yazarı olarak bilinmektedir. Güneri, 1 Ekim 1955'te Silvan, Diyarbakır'da doğmuş ve yedi yaşındayken ailesiyle Diyarbakır merkeze taşınmışlardır. 1980 Askeri Darbesi'nden sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış 1987'de serbest bırakılarak İstanbul'a yerleşmiştir.

Sanatçı Selami Şahin'in yönlendirmesiyle "Beytocan" mahlasıyla yazdığı şiirlerini yayınlamaya başlamıştır. O dönemlerde Kürtçe eserlerin Türkiye'de yasak olması nedeniyle 21 March Yan Mirin, Yan Diyarbekir adlı hicivsel çalışmasını gizlice piyasaya sürdü.

Güneri, 1990'lı yıllarda siyasi nedenlerden dolayı Türkiye'den ayrılarak İsveç'e yerleşti. Ardından 23 yıl sonra Türkiye'ye dönsede kısa süre sonra uyum sağlayamayarak tekrar İsveç'e geri gitmiştir.