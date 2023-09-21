Beyşehir, Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trendler Kongresine Ev Sahipliği Yapacak

Beyşehir, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trendler Kongresine (ILTC2023) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongre, turizm sektörünün önde gelen akademisyenleri, profesyonelleri ve paydaşlarını bir araya getirecek.