Beyşehir Gölü'nde Nilüferlerin Güzelliği

Konya'da bulunan Beyşehir Gölü, yüzeyini kaplayan göz alıcı nilüferleri görebileceğiniz tekne turlarının popülerlik kazanmasıyla doğa ve fotoğraf meraklıları için bir cazibe merkezi haline geldi. Nilüferler Mayıs ayından Eylül ayına kadar gölü süslüyor ve bozulmamış beyaz çiçeklerin açtığı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında en yüksek güzelliğe ulaşarak manzaraya büyüleyici bir cazibe katıyor.

Konya'da bulunan Beyşehir Gölü, yüzeyini kaplayan göz alıcı nilüferleri görebileceğiniz tekne turlarının popülerlik kazanmasıyla doğa ve fotoğraf meraklıları için bir cazibe merkezi haline geldi.

Güneşle birlikte açan ve günün en sıcak saatlerinde kapanan bu muhteşem çiçekler, en parlak dönemlerine girmiş bulunuyor.

Çiftlik Mahallesi sahilinde sazlıkların arasında yer alan ve bölge halkının "nilüfer bahçesi" olarak adlandırdığı alana gösterilen ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Artan talep üzerine bölgeye seferler düzenlemeye başlayan balıkçı ve gezi tekneleri, ziyaretçilerin nilüferlerin güzelliğine kendilerini kaptırmalarına imkan sağlıyor.

Nilüferler Mayıs ayından Eylül ayına kadar gölü süslüyor ve bozulmamış beyaz çiçeklerin açtığı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında en yüksek güzelliğe ulaşarak manzaraya büyüleyici bir cazibe katıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Konya'dan bildiriyor. (XHTV)