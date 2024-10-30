BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?

Beyran çorbası tarifi ve Beyran çorbası nasıl yapılır ve hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyununda çeşitli çorbalar yapılıyor. MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ

300 gram kuzu gerdan veya kaburga eti

1 su bardağı pirinç

6-8 su bardağı su (et suyu için)

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (arzuya göre acı veya tatlı)

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIYOR?

Eti Haşlayın: Kuzu etini büyük bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Orta ateşte 1,5-2 saat kadar, etler iyice yumuşayana dek haşlayın. Et pişince kemiklerinden ayırın, didikleyin ve kenara alın. Et suyunu çorba için saklayın.

Pirinçleri Pişirin: Yıkanmış pirinçleri et suyunda yumuşayana kadar haşlayın.

Sarımsaklı Karışımı Hazırlayın: Dövülmüş sarımsakları tereyağında hafifçe kavurun. Üzerine biber salçasını ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Çorbayı Hazırlayın: Kavrulmuş sarımsaklı karışımı, haşlanmış etleri ve pirinci çorba tenceresine ekleyin. Tuz, kırmızı biber ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte çorbayı 10-15 dakika daha pişirin. Kıvamını arzuya göre ayarlamak için gerekirse sıcak su ekleyebilirsiniz.

Servis: Sıcak sıcak kaselere paylaştırıp yanında limon dilimi ile servis edebilirsiniz.