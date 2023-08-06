Beypazarı Turizm Danışma Ofisi, İlçenin Tanıtımını Yapıyor

Beypazarı ilçesinde bulunan Turizm Danışma Ofisi, turistlere ilçenin tanıtımını yaparak nereleri gezecekleri hakkında bilgi veriyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede yaz döneminde turizmde yoğunluk yaşanıyor. Turistler, Turizm Danışma Ofisi'nden destek alarak ilçeyi gezebilecekleri yerler hakkında bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar alıyorlar. İzmir'den gelen bir turist, Beypazarı'nın tarihi güzelliklerini fotoğraflayarak gezisini ölümsüzleştireceğini belirtti.

Beypazarı ilçesinde, Turizm Danışma Ofisi, turistlere ilçenin tanıtımını yaparak nereleri gezecekleri hakkında bilgi veriyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan ilçede yaz döneminde turizmde yoğunluk yaşanıyor.

İlçeyi ziyaret eden turistler Turizm Danışma Ofisi'nden destek alıyor.

Ofis çalışanları, turistlere ilçeyle ilgili bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar verirken, nereleri gezebilecekleri hakkında da turistlere yol gösteriyor.

İzmir'den ilçeye gelen Mustafa Zamdınay, Beypazarı'yla ilgili bilgi almak için Turizm Danışma Ofisi'ne başvurduklarını söyledi.

Zamdınay, "Emekliyiz. Eşim ve arkadaşlarımla birlikte Beypazarı'na geldik. Turizm Danışma Ofisi'nde Beypazarı hakkında harita üzerinde gezip görebileceğimiz yerler konusunda bilgilendirildik. Gerçekten görmemiz gereken yerler var. Buraları da görmeden Beypazarı'ndan ayrılmayacağız." dedi.

Beypazarı'nın tarihi bir ilçe olduğuna işaret eden Zamdınay, "Buradaki güzellikleri fotoğraf karelerine de yansıtarak, bu gezimizi ölümsüzleştireceğiz ve taçlandıracağız." diye konuştu.