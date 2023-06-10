Beypazarı turistlerin ilgi odağı

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, ülke genelinden ziyaretçi ağırlıyor. Eğitim kurumları da gezi rotalarına Beypazarı'nı ekleyerek, öğrencilerine ilçeyi tanıtıyor. Ziyaretçilerden Hamdi Yaman, Beypazarı'nın tarihle turizmin birleştiği güzel bir şehir olduğunu belirtti.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Ankara'nın kültürel ve doğal güzellikleri ile tarihi konaklarıyla bilinen turizm merkezi Beypazarı, ülke genelinden ziyaretçi ağırlıyor.

Eğitim öğretim döneminin son günlerinde eğitim kurumları da gezi rotalarına Beypazarı'nı ekleyerek, öğrencilerine ilçeyi tanıtıyor.

Ziyaretçilerden Hamdi Yaman, Beypazarı'nı televizyonda çok kez izlediğini, gezmenin de bugüne nasip olduğunu söyledi.

Beypazarı'nın çok güzel bir şehir olduğunu belirten Yaman, "Alaeddin ve Yenice sokakların çevresi tamamen konaklarla çevrili. Şehrin ortasında bulunan kocaman bir han var. Burada tarihle turizm, birbirine entegre olmuş, güzel bir tarihi şehir." dedi.