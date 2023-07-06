Beypazarı, Tarihi Konakları ve Doğal Güzelliğiyle Turistleri Ağırlıyor

Başkentin tarihi konakları ve doğal güzelliği ile ünlü Beypazarı ilçesi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen turistleri ağırlıyor. Turist rehberi Bülent Erdemli, Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünden rehberlik hizmeti almak isteyenlere ilk olarak turizm ofisi önünde ilçe hakkında genel bir bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, 'Beypazarı hanları, hamamları ve tarihi konaklarıyla oldukça ilgi görüyor. Beypazarı'nı gezmek için bir gün yetmez.' dedi. Vadiler, tarihi camiler, hamamlarıyla ünlü ilçenin adeta tarih koktuğunu dile getiren Erdemli, turistlere ilçenin tarihi, tarımı ve turizmi hakkında bilgilendirmede bulunduklarını, sanal turun yanı sıra bizzat gezi imkanı da sunduklarını aktardı.