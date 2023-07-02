Beypazarı'ndaki tatilciler dönüş yolculuğuna başladı
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Kurban Bayramı'nda Beypazarı'nı tercih eden tatilciler, dönüş yolculuğuna geçti. Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesindeki tesisler, 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde dönüşe geçti. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kurban Bayramı'nda ilan edilen 9 günlük tatilinde Beypazarı'nı tercih edenler, dönüş yolculuğuna başladı.
Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'ndaki tesisler, 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirdi.
Tatilin son gününde, çevre illerden ilçeye gelen vatandaşlar dönüş yolculuğuna geçti.
Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli araç kullanmaları, trafik işaretlerini uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Turizm