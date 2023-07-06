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Beypazarı'ndaki Peribacaları Turizme Kazandırılacak

Beypazarı'ndaki Peribacaları Turizme Kazandırılacak

Turizm Haberleri

Beypazarı ilçesindeki Süvari Çayı yakınlarında bulunan peribacalarının turizme kazandırılması için başvurular yapılacak.

Beypazarı ilçesindeki Süvari Çayı yakınlarında bulunan peribacalarının turizme kazandırılması isteniyor.

Dereli Mahallesi muhtarı Yaşar Öztürk, köylerinden bulunan peribacalarının ilçe turizmine kazandırılmasının önemli olacağını söyledi.

Özdemir, "Bu alan harika bir yer. İnsanların bu alanda trekking yaptığına şahit olduk. Peribacalarının ilçe turizmine kazandırılması için muhtarlık olarak biz de gereken başvuruları yapacağız. Bu güzellikleri insanların görmesi lazım." dedi.

Bölgeye asfalt yoldan ulaşıldığına işaret eden Özdemir, bölgeye ulaşımın rahat olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Turizm

Mehmet Yaşar Öztürk Beypazarı Dereli Turizm Haberler

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