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Beypazarı'nda tesisler Kurban Bayramı'na hazır

Beypazarı'nda tesisler Kurban Bayramı'na hazır

Turizm Haberleri

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda tesisler, 9 günlük Kurban Bayramı'na hazır girdi. İlçede otel İşletmecisi Necip Ereli, seçimin ardından 9 günlük tatili için işletmelerinin hazır olduğunu söyledi.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda tesisler, 9 günlük Kurban Bayramı'na hazır girdi.

İlçede otel İşletmecisi Necip Ereli, seçimin ardından 9 günlük tatili için işletmelerinin hazır olduğunu söyledi.

Müşterilerine en güzel hizmeti sunma çabasında olduklarını dile getiren Ereli, "Tesisimizi her yönüyle müşterilerimizin hizmetine hazırladık. Umarım yüzde yüz doluluğa ulaşırız, beklentimizde bu yönde." dedi.

Konak işletmecisi Rahmi Bodur da müşterilerine verecekleri hizmetleri sekteye uğratmamak, Beypazarı ilçesinde güzel bir bayram tatili geçirmelerine vesile olmak üzere tesislerinde personel takviyesinde bulunacaklarını belirterek, "Tesisimizi tercih eden gerek yerli gerek yabancı olsun, ziyaretçilerimize Beypazarı'na yakışır bir hizmet anlayışı içinde çalışmada bulunuyoruz. Bu anlamda, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Turizm

Kurban Bayramı Beypazarı Turizm Haberler

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