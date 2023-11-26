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Beypazarı'nda takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Otomobil Haberleri
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde takla atan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mehmet Yanar yönetimindeki 06 DLB 108 plakalı otomobil, Gömleksiz Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobildeki Mehmet Yanar, Nuray Yanar, Necati Yanar, H.A. (16) ve B.T. (9) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.A, müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Otomobil

Mehmet Yanar Beypazarı Ankara Trafik Kazaları Otomobil Haberler

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