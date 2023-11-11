Beypazarı'nda Kadınlar Filistin'e Yardım İçin Kermes Düzenledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar, İsrail'in saldırılarına hedef olan Filistinlilere yardım amacıyla kermes düzenledi. Kermeste satışa sunulan ürünler hayırsever vatandaşlar tarafından temin edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar, İsrail'in saldırılarına hedef olan Filistinlilere yardım amacıyla kermes düzenledi.

İlçe Müftülüğü Kadın Kolları Başkanlığınca Hacıkara Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Kuran Kursu'nda açılan kermeste satışa sunulan ürünler hayırsever vatandaşlar tarafından temin edildi.

Kermeste görev yapan gönüllü kadınlar da sac üzerinde bazlama, yufka ile ocaklarda içli pide ve benzeri hamur ürünlerini pişirdi.

İlçe Müftülüğü Kadın Kolları Sorumlusu Ümmi Arslan, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerinin savaş ve bombardıman altında mücadele ettiğini söyledi.

Arslan, Filistinlilerin yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek için etkinliği yaptıklarını anlatarak, "Burada ne yapabilirsek, ne kazanabilirsek onlara göndereceğiz. Diyanet Vakfı ve Beypazarı Müftülüğü olarak çalışmalarımızı başlattık. Bize destek veren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Enver Atak da kadınların Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamlara duyarsız kalamadıklarını dile getirerek, "Siyonist İsrail'in Filistin ve Gazze'de yaptığı soykırımı kınıyorum." ifadesini kullandı.