Beypazarı ilçesinde otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı
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Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Beypazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emre Küçükkılıç idaresindeki 34 BGB 964 plakalı otomobil, Hacıkara Mahallesi'nde İrfan Yaman'ın kullandığı 06 BEJ 05 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beypazarı'nda "El ele güvenli geleceği" projesi
Beypazarı'nda öğrencilere "El ele güvenli geleceğe" projesi kapsamında seminer verildi.
İlçedeki KYK yurdunun salonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından 225 öğrenciye sunum yapıldı.
Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, emniyet ve müftülük personelleri katıldı.