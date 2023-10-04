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Beypazarı Halk Pazarında KADES Bilgilendirmesi

Beypazarı ilçesinde, halk pazarında, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında kadınlara, KADES'i anlatan broşür dağıttı. Ekipler, bazı kadınların akıllı telefonlarına KADES uygulamasını yükleyip nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Kadınlar da bilgilendirmeden dolayı ekiplere teşekkür etti.