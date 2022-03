BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda Piripaşa Millet Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla "Her Semte Bir Kütüphane" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi, Kütüphane haftasında 10. Kütüphanesi olan Piripaşa Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla "Her Semte Bir Kütüphane" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi, Kütüphane haftasında 10. Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Her Semte Bir Kütüphane" projesi kapsamında ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için çalışmalarını hızlandırıyor. Proje kapsamında ilk olarak ilçenin en büyük kütüphanesi olan Türabibaba Kütüphanesi'nin yanı sıra dokuz kütüphane tamamlanarak hizmete açıldı. Semt kütüphanelerinin onuncusu olan Piripaşa Kütüphanesi'de okuyucularına kapılarını açtı. Piripaşa Kütüphanesi'nde Türk ve Dünya Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Bilim, Psikoloji, Teknoloji ve Sanat gibi daha birçok alana ev sahipliği yapan, yarı yarıya çocuk ve yetişkin kategorisini içeren 5 bin adet koleksiyon bulunuyor. Kütüphane okuyucu oturma kapasitesinin 22 kişi olduğu, üye sayısının ise 241 kişiye ulaştığı öğrenildi.

"Kütüphaneleri çocuklarımızla buluşturma gayretimiz devam edecek"

Daha fazla kütüphane açarak gençleri kitaplarla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nda her semtte kütüphane anlayışıyla yola çıktık. Çocuklarımızın gençlerimizin kitap okuyacakları ders çalışacakları mekanları oluşturuyoruz. Bugün Piripaşa mahallemizde yine bir millet kütüphanesini çocuklarımıza kazandırmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da kütüphaneleri çocuklarımızla buluşturma gayretimiz devam edecek. Her bölgede çocuklarımızın ihtiyacını karşılayacak kitap okuyacaklar, internete girecekler, ders çalışabilecekler biz de çaylarını keklerini onlara ikram edeceğiz. 7/24 burada çocuklarımız herhangi bir otobüse minibüse binmeden buradaki kitaplardan yararlanabilecekler" dedi.