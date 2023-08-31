Beyoğlu'nda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

BEYOĞLU'nda park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ömer Avni Mahallesi Yarasa Sokak'ta otomobilde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 34 DOH 401 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek otomobili söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.