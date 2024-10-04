Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı?

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayı, 1 Ekim Salı günü sabaha karşı Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 25 yaşındaki İremşan A.'yı sokakta yürürken takip eden iki kişi, genç kadını köşeye sıkıştırarak tacizde bulundu. Peki, Beyoğlu'nda genç kızı taciz edenler kim, yakalandılar mı, tutuklandılar mı?

BEYOĞLU'NDA GENÇ KIZI TACİZ EDENLER KİM?

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

O sırada tacizcilerden biri, "Amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanmak", "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan taciz skandalı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındıkları öğrenildi.