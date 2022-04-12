Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

İhlas Haber Ajansı - Murat Horoz - Genel
 - Güncelleme:

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldıUkrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

İSTANBUL Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

Beyoğlu Taksim'de bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı çerçevesinde Ukrayna'ya destek amaçlı Ukrayna bayrağı asıldı. Konsolosluk çalışanları binada bulunan balkon cephesine çıkarak Ukrayna bayrağını astı.

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Genel

Beyoğlu, Almanya, Ukrayna, Rusya, Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title