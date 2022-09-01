İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Beyoğlu ilçesi hangi yakada? Beyoğlu nereye bağlı? Beyoğlu nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Beyoğlu hangi yakada? Beyoğlu nereye bağlı? Beyoğlu nerede?

BEYOĞLU HANGİ YAKADA?

Beyoğlu İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır.Beyoğlu veya eskiden Pera, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan ilçelerinden biridir. Kuzeybatıda Şişli ve Kâğıthane, doğuda Beşiktaş ve İstanbul Boğazı, güneyde ve batıda ise Haliç ile sınırlı ilçenin yüzölçümü 8.76 km2'dir ve 45 mahalleden oluşmaktadır. İsmini Pera da denen, Tünel–Taksim arasında uzanan İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan Beyoğlu semtinden alır.

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Esenler

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenyurt

• Kağıthane

• Gaziosmanpaşa

• Fatih

• Eyüpsultan

• Güngören

• Küçükçekmece

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu