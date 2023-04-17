BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Beyoğlu elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Beyoğlu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Beyoğlu elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Beyoğlu elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Beyoğlu'nda meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Beyoğlu elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Beyoğlu elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BEYOĞLU ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;