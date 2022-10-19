İstanbul Beyoğlu'nda elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. İstanbul Beyoğlu'nun bazı kesimlerinde 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelir? İşte tüm elektrik kesintileri ve saatleri...

Beyoğlu elektrik kesintileri ve saatleri merak ediliyor. Beyoğlu hangi mahallede saat kaçta elektrikler kesilecek? 19-20-21-22 Ekim günleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Beyoğlu elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN 2022?

19 Ekim Çarşamba Beyoğlu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 31586269

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / EMEKYEMEZ mah GÜMÜŞ GERDAN, NAZLI HANIM, SARIKÇI, TALAŞÇI, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31428893

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31428954

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ELMAS, KESKİN, MEYDAN, UÇ HİSAR, ÇETİN sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ekim Perşembe Beyoğlu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 31821330

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HASNUN GALİP, TURNACI BAŞI sk / KULOĞLU mah AYHAN IŞIK, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, BAŞ AĞA ÇEŞMESİ, FAİK PAŞA, FUAT UZKINAY, GAZETECİ EROL DERNEK, KARTAL, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI, YADİGAR, ÇAPANOĞLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/10/2022 00:00:00 - 20/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31586274

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HASNUN GALİP, TURNACI BAŞI sk / KULOĞLU mah AYHAN IŞIK, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, BAŞ AĞA ÇEŞMESİ, FAİK PAŞA, FUAT UZKINAY, GAZETECİ EROL DERNEK, KARTAL, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI, YADİGAR, ÇAPANOĞLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/10/2022 00:00:00 - 20/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34220318

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DOLAPDERE TAKSİM, IRMAK, KILBURNU, KÜÇÜK ŞİŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah DEMET sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, NİZAMİYE, SAZLIDERE sk bölgelerinde 20/10/2022 02:00:00 - 20/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817593

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BARUTHANE SIRTI, SOSYAL MESKENLER sk bölgelerinde 20/10/2022 10:00:00 - 20/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33817590

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BARUTHANE SIRTI, SOSYAL MESKENLER sk bölgelerinde 20/10/2022 10:00:00 - 20/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Ekim Cuma Beyoğlu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33866318

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, BARUTHANE, SAHAF ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 21/10/2022 10:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33946506

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk / VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/10/2022 15:00:00 - 21/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Ekim Cumartesi Beyoğlu Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 34241557

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 22/10/2022 10:00:00 - 22/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34307577

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BÜYÜK PARMAKKAPI sk bölgelerinde 22/10/2022 21:30:00 - 23/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.