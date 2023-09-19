Beylikdüzü'nde Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Alparslan Altınoğluk'un aracı, D-100 kara yolunda Büyükçekmece istikametine ilerlerken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil, yangın söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle D-100 kara yolunda Büyükçekmece istikametine ilerleyen Alparslan Altınoğluk, Beylikdüzü'ndeyken dumanlar çıkan aracını yolun kenarında durdurdu.
Daha sonra alevlerin sardığı otomobil, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, Altınoğluk'un bakımını yaptırdığı aracını aldıktan yaklaşık 5 kilometre sonra olayın gerçekleştiği öğrenildi.