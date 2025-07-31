İstanbul tsunami riski haritası, İBB ve ODTÜ tarafından yapılan bilimsel modellemelere dayanarak oluşturulmuş durumda. Bu haritalara göre, Beylikdüzü de su baskını riski yüksek olan Marmara kıyısı ilçeleri arasında gösteriliyor. Peki, Beylikdüzü'nde tsunami riski ne kadar gerçek ve etkileri ne olabilir? Beylikdüzü'nde tsunami riski var mı? Beylikdüzü'nde tsunami olur mu? İstanbul tsunami riski haritası!

BEYLİKDÜZÜ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Tsunami etkisinin en çok görülebileceği alanlar arasında kıyıya yakın, alçak kotlu ve dolgu alanlar öne çıkıyor. Beylikdüzü sahil kesiminde yer alan bu tür zemin yapıları, tsunami dalgalarının karaya ulaşma mesafesini artıran unsurlar arasında bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, küresel ve ulusal bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundurarak "Tsunami Dayanıklı İstanbul" yaklaşımını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, İstanbul'u etkileyebilecek olası bir tsunamiye karşı kentsel dayanıklılığı artırmak amacıyla üç aşamalı bir stratejik süreç tanımlanmıştır.

İlk aşamada, tsunami kaynaklı risklerin ve bu risklerin bileşenlerinin detaylı biçimde yeniden analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi" gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında kullanılan yüksek çözünürlüklü modelleme teknikleri, dünya genelinde mega kentler özelinde yapılan çalışmalar arasında ilklerden biri olarak kabul edilmektedir. İlçe ve mahalle bazında hazırlanan baskın haritaları, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm ilçelerde farklı düzeylerde tsunami etkisinin görülebileceğini ortaya koymuştur.

Bu bilimsel bulgular ışığında İstanbul genelinde olası bir tsunami olayının yaratacağı kayıpları en aza indirmeye yönelik "İstanbul İli Tsunami Eylem Planı" (ODTÜ, 2019) hazırlanmıştır. Bu plan, Marmara kıyısındaki kritik yapıların tsunami etkisinden korunmasını sağlamak, öncelikli müdahale adımlarını belirlemek ve afete hazırlık kapsamında kamu kurumlarını bilgilendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Üçüncü ve son aşama, belirlenen risk azaltma stratejilerinin uygulamaya geçirilmesini kapsamaktadır. Bu uzun vadeli süreç, yalnızca merkezi yönetim değil; ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın da aktif katılımını gerektirmektedir. Bu doğrultuda, tsunami etkisine maruz kalabilecek her bir ilçe için özel raporlar hazırlanmış, bu sayede karar vericilerin konuma özgü çözüm ve eylemler geliştirmesi hedeflenmiştir.