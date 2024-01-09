Beylikdüzü'nde stadyumda araç farları eşliğinde antrenman

Karanlıkta idman yapan çocuklara, velileri seferber oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Gürpınar Stadının aydınlatma lambalarının yanmamasından dolayı futbolcu çocuklar antremanlarını karanlıkta yaptı. Çocukların stada gelen ebeveynleri, araçlarının farlarını yakarak yardımcı olurken, veliler durumun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 günü aşkın süredir, birçok kulübün maç ve antreman yaptığı Gürpınar Stadının ışıkları yanmamaya başladı. Akşam saatlerinde stadyumda antrenman yapan yerel kulüp oyuncusu 9 ile 16 yaş arasındaki çocuklar, karanlıkta çalışmak zorunda kaldı. Yağmur ve soğuğun üstüne ışıksız çalışan çocuklara velileri seferber oldu. Araçları ile sahaya girerek farlarını açan vatandaşlar, alanı aydınlatıp çocuklara yardımcı olurken velilerden bazıları ise bu duruma tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren velilerden Tolga Özbek, "Çocuklarımız bu sahada antreman yapıyor. Toplamda 8 kulüp antrenman yapıyor. Faturaların ödenmemesinden dolayı kesildiği söyleniyor. Işıklar 10 gündür yok. Burada veliler kendi araçlarını çekiyor. Araçların ışıklarıyla zor şartlarda antreman yapmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bu soruna çözüm üretmelerini istiyoruz. Sanki burasına 'Terk edilsin' hava verilmeye çalışılıyor" dedi.

Beylikgücü Spor Kulübü'nün oyuncularından Aras İbrahim Özbek ise "Hava şartları kötüydü ama idmana geldik. Veliler araçları getirdiler. Farlarını yaktılar ve bize destek oldular" diye konuştu.