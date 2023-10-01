Beylikdüzü'nde Otopark Kazası: Sürücü Yaralandı
Beylikdüzü'nde bir otoparkın istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde, bir otoparkın istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Liman Caddesi'nde, Burak A'nın kullandığı 34 FIH 856 plakalı otomobil, bir zincir marketin otoparkının istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Burak A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde fenalık geçiren sürücünün annesi taksiyle hastaneye götürüldü.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde hızla otoparka giren sürücünün kontrolünü kaybederek, otoparkın çıkışında bulunan istinat duvarına çarpması ve araçta sıkışması yer alıyor.