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Beylikdüzü'nde Otopark Kazası: Sürücü Yaralandı

Beylikdüzü'nde bir otoparkın istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.