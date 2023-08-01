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Beylikdüzü'nde Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Haberleri

Beylikdüzü'ndeki Beysan Sanayi Sitesi yakınlarında bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının aracın elektrik aksanındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.

BEYLİKDÜZÜ'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nin yanındaki yolda giden otomobil alev alev yandı.

Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi yakınlarında, saat 21.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle bir otomobilden alevler yükselmeye başladı. Durumu görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Sürücünün son anda durdurup indiği araçta, motor bölümü alevler içinde kaldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Otomobil büyük ölçüde yanarak kullanılamaz hale gelirken yangın cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Yangının aracın elektrik aksanındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Otomobil

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