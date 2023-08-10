Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İncelemesi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi'ndeki 'Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler' şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Başkan Çalık, "Bulunduğumuz alan Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme örnek olacak bir proje. Gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bitirilmesi sözünü aldık. Çok kaliteli bir işçilik çıkıyor. Onun için hem KİPTAŞ yetkililerini hem de yapımı sürdüren müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Kaliteden ödün vermeyen bir proje ortaya çıkıyor" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Beylikdüzü Belediyesi ile KİPTAŞ arasında imzalanan protokolün ardından 25 Mart 2022'de temeli atılan Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. 'Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler' ismini taşıyan ve 10 bloktan oluşan projenin inşaat alanındaki incelemede Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile KİPTAŞ yetkilileri de hazır bulundu. Çalık, Kurt ve beraberindeki heyet, ilk olarak örnek daireyi inceledi.

İnşaat alanında da detaylı incelemelerde bulunan Başkan Çalık, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını kaydetti. Başkan Çalık, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz alan Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme örnek olacak bir proje. Gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bitirilmesi sözünü aldık. Hak sahiplerine teslimleri yapılacak. Bugün de alanda inceleme yaparak örnek daireleri gördük. Çok kaliteli bir işçilik çıkıyor. Onun için hem KİPTAŞ yetkililerini hem de yapımı sürdüren müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Kaliteden ödün vermeyen bir proje ortaya çıkıyor."

Projeyle ilgili yaşanan engellemeleri hatırlatan Başkan Çalık, şöyle devam etti:

"Bugün siteler bölgesinde kentsel dönüşüm konuşulabiliyorsa Beylikdüzü Belediyesi'nin iradesi sayesindedir. Hiç kimse bu iradeyi göz ardı etmesin. Biz istiyoruz ki İstanbul depremi gelmeden bir an önce buradaki yapılarımızı dönüştürelim. İstanbul'un ne kadar kırılgan yapı stoğunun olduğunu Ali Bey söylüyor her defasında. İstanbul'un kaotik ortama düşmemesi için gayret ediyor. Ben tebrik ediyorum, güzel işler yapıyorlar. İstanbul'un dört bir yanında çalışıyorlar. Güzel bir işbirliği ile hak sahiplerinin hakkını da koruduk. Hiç kimse mağduriyet yaşamadan güvenli konutlarına geçecekler. Bu proje Gürpınar'da yapılacak diğer kentsel dönüşüm çalışmalarına da örnek oluyor."

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise "Burası bizim için çok önemli bir bölge. Bazı manipülasyonlardan dolayı ilk imzayı attıktan 17 ay sonra temel atabildik. Bundan 3 kat daha büyük bir alanı daha kısa sürede bitirmiştik. Bu projeyi de en kısa sürede bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.