Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parkta uygunsuz davranışlar sergileyen bir kişi gençler tarafından önce uyarıldı. Ancak şahsın uyarılara kulak asmaması üzerine gençler, bu kişiyi parkta bulunan bir çöp tenekesine attı. Beylikdüzü'nde yaşanan bu olayın detayları merak ediliyor. Peki, Beylikdüzü çocuk parkında ne oldu? İşte detaylar...

BEYLİKDÜZÜ ÇOCUK PARKINDA NE OLDU?

Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahsın gençler tarafından çöp tenekesine konulma anları yer alırken, olay sonrasında polisin müdahale ettiği ve şahsı gözaltına aldığı öğrenildi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte tepkiler de büyüdü.