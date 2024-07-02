Beylikdüzü'nde çıkan yangın söndürüldü mü, son durum ne? Beylikdüzü'nde nerede yangın çıktı?

Beylikdüzü'nde çıkan yangın söndürüldü mü sorusu araştırılırken, yangın nedeniyle İstanbul'un birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Beylikdüzü'nde çıkan yangın söndürüldü mü, son durum ne? Beylikdüzü'nde nerede yangın çıktı? Detaylar haberimizdedir…

BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NEDİR?

2 Temmuz'da Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler hızla müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Sanayi sitesinde tadilat sırasında yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle ot yangını başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde saat 13.30 civarında başlayan yangının bir boya fabrikasında çıktığı ve kaynak makinesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yangın bölgesine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı.