İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Beylikdüzü ilçesi hangi yakada? Beylikdüzü nereye bağlı? Beylikdüzü nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Beylikdüzü hangi yakada? Beylikdüzü nereye bağlı? Beylikdüzü nerede?

BEYLİKDÜZÜ HANGİ YAKADA?

Beylikdüzü İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır.

Beylikdüzü, İstanbul'un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir.

Beylikdüzü ilçesi, 10 mahalleden oluşmaktadır.

• Adnan Kahveci

• Barış

• Büyükşehir

• Cumhuriyet

• Dereağzı

• Gürpınar

• Kavaklı

• Marmara

• Sahil

• Yakuplu

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Küçükçekmece

• Esenler

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenyurt

• Kağıthane

• Gaziosmanpaşa

• Fatih

• Eyüpsultan

• Güngören

• Beyoğlu

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu