BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Beylikdüzü elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Beylikdüzü'nde meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Beylikdüzü elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Beylikdüzü elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Beylikdüzü'nde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Beylikdüzü elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Beylikdüzü elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;