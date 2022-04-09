Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk - Haberler

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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı - Ensar Kıranlıoğlu - Genel
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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu'nda bir çekicinin arkasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

İSTANBUL - Beylikdüzü- Büyükçekmece arası E-5 Karayolu'nda bir çekicinin arkasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü-Büyükçekmece istikameti E-5 Karayolu'nda, bir çekicinin dorse kısmındaki 2 çocuğun o şekilde yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yolculuk, trafikteki bazı sürücülerin tepkisine yol açarken 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Genel

Büyükçekmece, Beylikdüzü, E 5, Genel, Yerel, Haberler

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