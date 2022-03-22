Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Beylikdüzü Belediyesi hangi partiden?

Beylikdüzü Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar

yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gündemin en çok merak

edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? Beylikdüzü

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hangi partili?

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK

KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve

Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini

Maçka'da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul

Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun

oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu

ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde

çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 1999 yılından bu yana

Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü

Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır

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