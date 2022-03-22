Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Beylikdüzü Belediyesi hangi partiden?
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hangi partili ve Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Beylikdüzü Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar
yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gündemin en çok merak
edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hangi partili?
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK
KİMDİR?
Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve
Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini
Maçka'da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun
oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu
ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde
çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 1999 yılından bu yana
Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü
Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.
Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır