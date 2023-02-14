Beylikdüzü Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Beylikdüzü Belediyesi hangi parti?

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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Beylikdüzü Belediye Başkanlığını Mehmet Murat Çalık yapıyor.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?



Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.