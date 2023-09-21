Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi, Adnan Kahveci Mahallesi'nde 60 daireden oluşan bir sitenin yıkımına başladı. Başkan Mehmet Murat Çalık, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçede daha dirençli bir yaşam alanı oluşturmak için yapıldığını belirtti.

Daha dirençli bir Beylikdüzü inşa etmek için ilçedeki tüm kentsel dönüşüm süreçlerini destekleyen Beylikdüzü Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Adnan Kahveci Mahallesi'nde 60 daireden oluşan bir sitenin yıkımına başlandı. Başkan Mehmet Murat Çalık, "Bu kentte yaşayan insanların daha huzurlu bir kentte yaşaması adına yerel yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapma çabası içindeyiz" dedi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 60 daireden oluşan bir sitenin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı. İlçedeki tüm kentsel dönüşüm süreçlerini destekleyerek yakından takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıkları belirtti. Yıkılan 2 bloklu sitenin yerine 84 daireli güvenli binaların yapılacağını dile getiren Başkan Çalık, siteye ait otopark ve yeşil alanlarının da yapılacağını söyledi.

"BU KENTİ DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Başkan Çalık, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin şunları dile getirdi:

"Bu kenti dirençli hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz Belediye olarak süreçlerde hak sahiplerinin her daim yanındayız. Bu kentte yaşayan insanların daha huzurlu bir kentte yaşaması adına yerel yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapma çabası içindeyiz. Bugün burada herhalde en mutlu insanlardan birisiyim. Bu kentin belediye başkanı olarak kentteki kırılgan, beton ömrünü tamamlamış artık içinde yaşayan insanlarımıza güvenli yuva olmanın ötesine geçmiş konutların yenilenmesi benim için öncelikli. Beylikdüzü'nün her mahallesinde dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Gürpınar Sitelerde yaptığımız uygulamalar var. Bu sitede yaşayan insanlar da artık güvenli konutlarında yaşayacaklar."