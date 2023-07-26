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Beykoz yangını nerede, neden çıktı? Son dakika! İstanbul Beykoz orman yangını söndürüldü mü?

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Sıcak havaların etkisinin artmasıyla beraber Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangının sebebi merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında Beykoz yangını nerede, neden çıktı? Son dakika! İstanbul Beykoz orman yangını söndürüldü mü? sorularını araştırdı.

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Beykoz yangını nerede, neden çıktı? Son dakika! İstanbul Beykoz orman yangını söndürüldü mü? merak ediliyor. Yaz aylarına girmemizle beraber artan sıcaklıklar orman yangınlarına sebep olmaya devam ederken Beykoz'da çıkan orman yangını merak edildi. Peki, Beykoz yangını nerede, neden çıktı? Son dakika! İstanbul Beykoz orman yangını söndürüldü mü?

BEYKOZ YANGINI NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sına söndürme helikopteri sevk edildi.

Beykoz yangını nerede, neden çıktı? Son dakika! İstanbul Beykoz orman yangını söndürüldü mü?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Orman Yangını Beykoz Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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