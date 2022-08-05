Beykoz Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Beykoz Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Beykoz Üniversitesi ücretleri...

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Beykoz Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Grafik Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Beykoz Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONU

"Öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, evrensel bir üniversite olmaktır"

VİZYONU

Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı ve yetkin,

Araştırma, sorun çözme ve uygulama becerileri gelişmiş,

Çok disiplinli yaklaşımlara açık, özgün, estetik, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları tasarlayabilen ve uygulayabilen,

Öğrenmenin değerini bilen, öğrenmekten ve etik değerlerden yaşam boyu kopmayan,

Özgür düşünen ve düşüncesini ifade etmekten çekinmeyen,

Özgüveni yüksek ve etkili iletişim kurabilen,

Kalite ve mükemmelliği bir yaşam biçimi olarak algılayan ve uygulayan,

İnsan yaşamına, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı,

Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş; sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alan,

bireylerin yetişmesine olanak sağlayacak, öğrenci, çalışan ve paydaşları ile bütünleşmiş, yurt içinde ve dışında saygınlığı olan örnek bir yükseköğretim ortamı ve kültürü oluşturmaktır.

TEMEL DEĞERLERİ VE İLKELERİ

Beykoz Üniversitesi, kurumsal olarak tüm faaliyet ve hizmetlerinin odağında aşağıdaki temel değerleri ve ilkeleri gözetir;

Araştırmak ve bilgi üretmek

Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk

Öğrenci, çalışan ve paydaş odaklılık

Katılımcılık ve paylaşımcılık

Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik

İnsan hak ve özgürlüklerine, çoğulculuk ve çeşitliliğe saygı

Her alanda uluslararasılaşmak

Toplumsal ve sosyal sorumluluk

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Sürekli öğrenmek, iyileşmek, gelişmek ve mükemmelliği aramak