Beykoz Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Beykoz Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Beykoz Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
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Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Beykoz Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Beykoz Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Beykoz Üniversitesi, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. 20 Ağustos 2016'da 3 üniversite ile beraber Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun devamı olarak kurulmuştur.
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)