Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Beykoz Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Beykoz Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Beykoz Üniversitesi, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. 20 Ağustos 2016'da 3 üniversite ile beraber Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun devamı olarak kurulmuştur.

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