Beykoz Üniversitesi Kampüs Hayatı

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. Beykoz Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Beykoz Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Beykoz Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

BEYKOZ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Beykoz Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Beykoz Üniversitesi, İstanbul Beykoz Kavacık'ta beş yerleşkede eğitim-öğretimi sürdürmektedir. Güvenli ortam, modern altyapısı ile eğitim modellerimize özel olarak tasarlanan bu yerleşkeler, öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına göre inşa edilmiştir. Kantinler, kütüphaneler, laboratuvarlar ile atölyeler; revirler, sportif faaliyetleri ile bir üniversite kampüsünde bulunması gereken tüm olanaklara sahiptir. Öğrenci kulüplerinin etkinlikleri, konferanslar, konserler, sergiler, söyleşiler ve diğer faaliyetler üniversitemizde zengin bir kültür-sanat ve eğlence atmosferi yaratmaktadır.

Spor

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, üniversite takımlarımız ve öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve idari personelimizi kapsayan sportif takımlar organize ederek üniversitelerarası ve bölgesel özel müsabakalara katılmaktadır.

2018-2019 akademik yarıyılında futbol, salon futbolu, basketbol, voleybol, Dragon bot, yüzme, takımlarımız çeşitli aktiviteler düzenleyip turnuva ve yarışmalara katılarak hem faaliyetlerini sürdürdü hem de üniversitemiz adına farklı dallarda başarılar elde etti. Bu başarıların en büyüğü ise futsal takımımız Türkiye Şampiyonu oldu.

Futsal takımımız, 2019 yılında düzenlenen Ünilig Erkek Futsal Turnuvası'nda Türkiye 1'incisi, üniversitemize büyük bir mutluluk yaşattı. Sen de üniversitemizin değerli bir üyesi olarak bu takımlardan birine girerek kupa kazanma keyfini yaşayabilirsin!

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü olarak önümüzdeki dönemlerde eskrim, atletizm, kick boks, snowboard, bisiklet, güreş , bilardo, atıcılık, satranç ve tenis takımlarımızı da kurmayı hedefliyor, seni de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.

Beykoz Üniversitesi Sailing Team, 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Nurolbank Campus Cup Yarışlarında IRC Best Corrected Time Prize'da (Overall) Türkiye Şampiyonu, IRC II kategorisinde 1'inci oldu! Yelken Takımı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kültür-Sanat

Beykoz Üniversitesinde öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini çok yönlü olarak tamamlamalarını sağlayan kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleştirilmekte; genel kültür ve sanat birikimleri çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir.

Sanata ilgi duyan öğrencilerimizin kurmuş olduğu Tiyatro Kulübümüz; yıl boyunca provalarını yaptıkları birbirinden güzel oyunları hem üniversitemizin sahnesinde hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na ait çeşitli sahnelerde sergiledi.

2017 yılında Anton Çehov'a ait "Bir Evlenme Teklifi" oyunu ile 2018 yılında Aiskhylos'un "Zincire Vurulmuş Prometheus" oyunları sahnelendi. 2019 yılında mezun öğrencilerimiz Burak Yılmaz ve Uğurcan Turgut yönetmenliğinde, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde"Yalancı Aranıyor" adlı tiyatro oyununu sahnelendi. Tiyatro oyunlarını başarıyla sahneleyen öğrencilerimiz, bu oyunlarla çeşitli sanat etkinlikleri ve tiyatro yarışmalarına da katılmaktadırlar.

Edebiyat Kulübü öğrencilerimiz ise her ay önemli bir şairi/yazarı 'ayın sanatçısı' seçerek sosyal medyadan duyurmakta; belirlenen sanatçının eserlerinin okunması adına kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Bu kulübümüzün öğrencileri ayrıca belirli gün ve haftalarda, önemli edebiyatçıların doğum/ölüm yıldönümlerinde dinleti programları ve söyleşi etkinliklerinde sanatseverleri bir araya getirmektedir.

Yurtlar

Beykoz Kavacık'ta beş farklı yerleşkede eğitim hayatına devam etmektedir. Öğrencilerimizin devlet yurtlarında ve Beykoz ilçesinde bulunan özel yurtlarda konaklama imkânı bulunmaktadır.

Kulüpler

"Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir" felsefesi doğrultusunda Beykoz Üniversitesinde öğrenciler tarafından oluşturulan;

AHBAP Kulübü, Aşçılık Kulübü, Arama ve Kurtarma Kulübü, Araştırma ve Geliştirme Kulübü, Beşiktaş Kulübü, Bilim ve Fantastik Kurgu Kulübü ,Bilişim Kulübü, Çevre ve Enerji Kulübü, Çizgi Film ve Animasyon Kulübü, Computer Engineering Society, Dans Kulübü, Denizcilik Kulübü, Doğa Sporları Kulübü, Edebiyat Kulübü, E- Spor ve Oyun Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Gastronomi Topluluğu, Genç Girişimciler Kulübü, GenççKal Kulübü,Halkla İlişkiler Kulübü, Havacılık Kulübü, İşletme Kulübü, İşletme Mühendisliği Kulübü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü, Kadınlar Kulübü, Kariyer ve Yönetim Kulübü, Lojistik Kulübü, Mimarlık Kulübü, Müzik Kulübü, Oyun Geliştirme Kulübü, Psikoloji Kulübü, Raylı Sistemler Kulübü, Satranç Kulübü, Sağlık Masası Kulübü, Siber Kulübü, Sinema Kulübü, Siyaset Bilimi Kulübü, Su Sporları Kulübü, Sosyal Ahtapot Kulübü, Tarih Kulübü, Tasarım Kulübü, Tiyatro Kulübü, Toplum Gönüllüleri, Yazılım Mühendisliği, Yeşilay Kulübü ve Üniversiteli Fenerbahçeliler Topluluğu olmak üzere toplam 52 kulüp,aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kulüpler etkinlikleri ile üniversitemizde sosyal ve kültürel yaşamı renklendirmekte ve şekillendirmektedir. Yeni öğrencilerimizin katılımı ile kulüplerin sayısı sürekli artmaktadır.

Öğrenci kulüplerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler "Beykoz Events" sosyal medya hesaplarından tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile paylaşılır. İş hayatının da bir simülasyonu olan öğrenci kulüplerimiz katılan öğrencilerimiz; sorumluluk alma, yeteneklerini geliştirmek, takım halinde çalışabilmek, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamak üzere ders dışı etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla kulüplerde görev alırlar. Sen de istediğin kulübe üye olabilir ya da dilediğin bir kulübün kurulmasına öncülük edebilirsin!

Teknik Geziler

Teknik Geziler öğrencilerimizin aldığı teorik ve uygulamalı eğitimi şirketlerde pratik olarak inceleme fırsatı vermektedir. Önceden planlanmış bu teknik gezilerde öğrencilerimiz şirket yetkililerine sorular sorarak merak ettiklerini öğrenme fırsatı elde etmektedirler.

Kütüphane

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, öğrencilerimiz ve diğer kullanıcılarımızın kişisel, entelektüel gelişimlerine de katkı sağlamayı, bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Yaklaşık 90 kişinin oturup çalışabileceği kütüphanede dilediğinizce; ancak sessizlik gerekliliğini göz ardı etmeden, hoşça vakit geçirebilirsiniz.

21.000'den fazla basılı kitap, yaklaşık 50.000 elektronik kaynak, 40'yi aşkın ücretli dergi-gazete aboneliği, çeşitli DVD/CD ve haritalar bulunan kütüphane dermemiz, talepler ve gelen bağış kitaplarla her geçen gün artmaktadır.

Kütüphane dermemizde bulunmayan, ihtiyaç duyulan makale ve kitapları ILL (Kütüphaneler arası iş birliği) sistemi ile akademisyenlerimizin yararlanması için diğer kütüphanelerden ödünç alabiliyoruz.

Yeme-İçme

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde bulunan "Palegg Cafe"lerde öğrencilerimiz günün tüm öğünlerini bir arada bulabilir; kahvaltı tabağından tavuklu/etli yemek seçeneklerine kadar değişen menülerden oluşan pek çok alternatifin tadını çıkarabilir.