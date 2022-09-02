İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Beykoz ilçesi hangi yakada? Beykoz nereye bağlı? Beykoz nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Beykoz hangi yakada? Beykoz nereye bağlı? Beykoz nerede?

BEYKOZ HANGİ YAKADA?

Beykoz İstanbul ilinin Anadolu yakasındadır. Beykoz, İstanbul'un bir ilçesidir. Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Yarımadası batısında yer almakta olup; batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile ilçesi, kuzeyden Karadeniz ve güneyden de Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile çevrelenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan sanayi ağırlıklı çalışmaların etkisiyle fabrikaların çoğalması sonucu genelde işçi kesimin tercih ettiği yerleşim yeri olan Beykoz, son yıllarda üst gelir seviyesi kesimden de talep görmektedir. Deniz seviyesinden başlayarak 240 metreye kadar yükselen Beykoz'un engebeli arazisini Riva, Küçüksu ve Göksu dereleri parçalamıştır. İlçe ve yakın çevresinde Akdeniz iklimi ile Türkiye'de Karadeniz iklimi nin karışımı olan "Geçiş Tipi İklim" etkilidir. Yazlar, Akdeniz kadar sıcak olmamakla birlikte Karadeniz kadar yağışlı değildir. Beykoz ve çevresi başta kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından oluşan doğal orman örtüsüyle kaplıdır.

ANADOLU YAKASINDAKİ DİĞER İLÇELER

• Adalar

• Beykoz

• Ataşehir

• Çekmeköy

• Kadıköy

• Kartal

• Maltepe

• Pendik

• Sancaktepe

• Sultanbeyli

• Şile

• Tuzla

• Ümraniye

• Üsküdar