Beykoz elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 5 Eylül Beykoz elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
5 Eylül günü Beykoz'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Beykoz elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Beykoz elektrik ne zaman gelecek? 5 Eylül Beykoz elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.
Beykoz elektrik ne zaman gelecek? sorusu 5 Eylül günü Beykoz'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Beykoz elektrik ne zaman gelecek? 5 Eylül Beykoz elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.
BEYKOZ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
Beykoz'da meydana gelen elektrik kesintisi Ayedaş internet sitesinde şöyle yer aldı:
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI. PAŞAMANDIRA, DEMİRKAPI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI. GÖRELE, BAHRİ YAŞAR YILMAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.09.2023 08:08 'da verilmesi planlanmaktadır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ÖĞÜMCE, ÜNAL ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI. GÖRELE, BAHRİ YAŞAR YILMAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
- Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI. GÖRELE, BAHRİ YAŞAR YILMAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.